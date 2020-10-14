В России восхитились Украиной после победы над Испанией в Лиге наций

Сенсационная победа сборной Украины в матче 4-го тура Лиги наций над Испанией вызвала настоящий ажитоаж среди болельщиков в Российской Федерации.

Большинство юзеров в интернете восхитились игрой нашей командой, отметив ее впечатляющий прогресс.

"Все же какие красавцы. Практически вторым составом, без таких ключевых игроков как Малиновский, Зинченко, Степаненко, выстояли и забили", "Браво Украина, у полкоманды "корона", а они выходят и побеждают Испанию в основном составе, и не ноют о физике и дефиците футболистов", "Вот что бывает, когда даешь 22-летним парням играть против лучших команд мира", – пишут фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 4-го тура Лиги наций УЕФА Украина – Испания завершился со счетом 1:0. Победный великолепный гол на 76-й минуте забил Виктор Цыганков.

После игры Виктор отказался считать себя героем, а Андрей Шевченко дал откровенный комментарий.