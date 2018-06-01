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В России унизили тренера сборной перед ЧМ

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Российский футбольный комментатор Василий Уткин сравнил главного тренера сборной РоссииСтанислава Черчесова с медной статуей.

Об этом он заявил, комментируя позорное поражение сборной от австрийцев 0:1.

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"Невозможно понять логику непрофессионала. Сборную уже давно тренирует медная статуя Черчесова. Надеяться можно только на счастливый случай. Не знаю, что еще сказать", - приводит слова Уткина Рамблер / спорт.

Журналист на этом не остановился, отметив, что никакого стратегического видения тренерского штаба в матче не было.

"Вся надежда на вдохновение футболистов. А больше не на что", - подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Станислав Черчесов нелепо оправдал игру своих подопечных в матче со сборной Австрии.

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Тема
ЧМ-2018
Персоны
Василий УткинСтанислав Черчесов
Объекты
сборная России по футболусборная Австрии по футболу
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