В России унизили тренера сборной перед ЧМ

Российский футбольный комментатор Василий Уткин сравнил главного тренера сборной РоссииСтанислава Черчесова с медной статуей.

Об этом он заявил, комментируя позорное поражение сборной от австрийцев 0:1.

"Невозможно понять логику непрофессионала. Сборную уже давно тренирует медная статуя Черчесова. Надеяться можно только на счастливый случай. Не знаю, что еще сказать", - приводит слова Уткина Рамблер / спорт.

Журналист на этом не остановился, отметив, что никакого стратегического видения тренерского штаба в матче не было.

"Вся надежда на вдохновение футболистов. А больше не на что", - подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Станислав Черчесов нелепо оправдал игру своих подопечных в матче со сборной Австрии.