В России указали на угрожающие последствия "Слава Украине!" от Виды

Русский журналист сайта УЕФА Артур Петросьян считает, что после видео Домагоя Виды и Огнена Вукоевича где они выкрикивают "Слава Украине!", не один хорватский фанат не будет себя чувствовать в России безопасно.

"Видео Виды и Вукоевича привело к антихорватским песнопениям в центре Москвы. Вот как все обычно начинается...Представьте, хорватские фаны больше не будут себя чувствовать безопасно в России, несмотря на то, что хорошо проводили время здесь до этого. И это просто из-за того, что кто-то глупый сделал что-то глупое", – написал Петросьян.

That Vida&Vukojevic' video led to anti-Croatian chants in the centre of Moscow. This is how it all usually starts... Imagine Croatian fans will no longer feel safe in Russia, despite having a great time until now. And that's just because of someone stupid doing something stupid. https://t.co/yYREwIK00m — Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) 8 июля 2018 г.

Петросян также сделал ретвит видео с антихорватскими песнями в Москве.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика!

Когда узнали новость про Виду pic.twitter.com/2k173wai8U — Филипп Папенков (@PippoGranato) 8 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.

Этот успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.