В России указали на угрожающие последствия "Слава Украине!" от Виды

Русский журналист сайта УЕФА Артур Петросьян считает, что после видео Домагоя Виды и Огнена Вукоевича где они выкрикивают "Слава Украине!", не один хорватский фанат не будет себя чувствовать в России безопасно.

"Видео Виды и Вукоевича привело к антихорватским песнопениям в центре Москвы. Вот как все обычно начинается...Представьте, хорватские фаны больше не будут себя чувствовать безопасно в России, несмотря на то, что хорошо проводили время здесь до этого. И это просто из-за того, что кто-то глупый сделал что-то глупое", – написал Петросьян.

That Vida&Vukojevic' video led to anti-Croatian chants in the centre of Moscow. This is how it all usually starts... Imagine Croatian fans will no longer feel safe in Russia, despite having a great time until now. And that's just because of someone stupid doing something stupid. https://t.co/yYREwIK00m