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Чемпионат мира 2018
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В России указали на угрожающие последствия "Слава Украине!" от Виды

6.4тЧитать новость на украинском

Русский журналист сайта УЕФА Артур Петросьян считает, что после видео Домагоя Виды и Огнена Вукоевича где они выкрикивают "Слава Украине!", не один хорватский фанат не будет себя чувствовать в России безопасно.

"Видео Виды и Вукоевича привело к антихорватским песнопениям в центре Москвы. Вот как все обычно начинается...Представьте, хорватские фаны больше не будут себя чувствовать безопасно в России, несмотря на то, что хорошо проводили время здесь до этого. И это просто из-за того, что кто-то глупый сделал что-то глупое", – написал Петросьян.

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Петросян также сделал ретвит видео с антихорватскими песнями в Москве.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.

Этот успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Домагой Вида
Место
Россия
Объект
сборная Хорватии по футболу
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Тинькоф Евгений
Тинькоф Евгений
Много чести тебе шавка путинская!вы кацапы слишком хвастливое стадо! и много о себе возомнили, а на деле, всего навсего рашистский зброд вечно встающий с колен! Можете вымещать на Хорватах свою ненависть, покажите всему Миру бешаную пасть, ваши полицаи вас же с гов..ном смешают, иностранцы у вас не прикосновенны, а вы для кремля биомусор!
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3
3
Кротов Даниил
Кротов Даниил
Тинькоф Евгений, ого ты дал...... ну просто убил словом, но есть одно но.... ты ублюдок. ты отход. ты плесень, ты никто. ты ноль, нет больше Украины, есть бабуиностан. так что чл...н тебе в ухо.
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2
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Опять нерабов страшилками пугают. Скоро только от вида москаля, шеневмерлики будут пачкать шаровары жидким сыром.
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4
2
Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Beloous Iouri, ты, гнида бандеровская, в донецком плену не был, трусливо уклоняешься, там тебя с колен быстро поднимут мразь свидомая
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0
1
Beloous Iouri
Beloous Iouri
Пигин Макс, сам понял что тявкнул, все встающий с колен? Кстати, все не могу понять, а что вы там, всей рашкой, на коленях делали? Кому же столько удовольствия досталось?
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