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Чемпионат мира 2018
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В России издали самый необычный запрет для болельщиков ЧМ-2018

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Болельщикам ЧМ-2018 из Нигерии запретили проносить на стадион в Калининграде живых кур, которые являются символом победы.

"Нигерийские фанаты спрашивали, можно ли с курицами проходить на стадион. У них курица — это символ, специальный тотем, они болеют с курицами. Понятно, мы им сказали, что на стадион с курицей проходить нельзя ни в коем случае", — цитирует Интерфакс министр по культуре и туризму Андрея Ермака.

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Сборная Нигерии сыграет в Калининграде с командой Хорватии. Матч запланирован на 16 июня. В областном центре также пройдут встречи Сербии со Швейцарией (22 июня), Испании с Марокко (25-го) и Англии с Бельгией (28-го).

Напомним, что стартовый матч чемпионата мира по футболу-2018 Россия - Саудовская Аравия завершился со счетом 5:0.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияКалининград
Объект
сборная Нигерии по футболу
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