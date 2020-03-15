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15 марта • обновлено в 20:34
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В России футбольный матч завершился массовой дракой

2.2т
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Матч молодежного первенства России между "Тамбовом" и "Крыльями Советом" завершился раньше времени. Судья решил увести команды с поля после того, как пять футболистов были удалены.

На 77-й минуте при счете 1:1 игрок "Крыльев" совершил грубый фол, из-за чего на поле завязалась драка. По ее итогам рефери удалил четырех футболистов самарской команды и одного игрока "Тамбова". Спустя некоторое судья решил прервать ее, засчитав "Крыльям Советов" техническое поражение из-за нехватки человек в команде.

Конфликт продолжился в подтрибунном помещении, где игрок "Крыльев Советов" Александр Евинов получил удар в лицо от Валико Кабахидзе из Тамбова. Врачи поставили диагноз – гематома левой окологлазничной области и подозрение на сотрясение головного мозга.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты "Гремио" и "Интернасьонал" (0:0) устроили массовую драку в матче группового турнира Кубка Либертадорес.

Стычку на 90-й минуте начали Лусиано из "Гремио" и Эденилсон из "Интера". После этого в потасовке приняли участие запасные и персонал обоих команд.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат России
Место
Россия Тамбов
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