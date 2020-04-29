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29 апреля • обновлено в 23:58
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В рейтинге и Лобановский: Алекс Фергюсон назван лучшим тренером в истории футбола

1.8т
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Авторитетное издание FourFourTwo представило рейтинг лучших тренеров в истории футбола.

Валерий Лобановский

Валерий Лобановский

ФК Динамо

Первое место занял британец сэр Алекс Фергюсон, который с 1986 по 2013 годы был главным тренером английского клуба "Манчестер Юнайтед". Является самым титулованным тренером в истории британского футбола.

Второе место у Ринуса Михелса, известного по тренерской работе с клубами "Аякс", "Барселона" и сборной Нидерландов. Изобретатель тотального футбола.

Легендарный украинский тренер Валерий Лобановский замкнул десятку лучших. Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Алекс Фергюсон;
  2. Ринус Михелс;
  3. Йохан Кройфф;
  4. Билл Шенкли;
  5. Хосеп Гвардиола;
  6. Арриго Сакки;
  7. Мэтт Басби;
  8. Эленио Эррера;
  9. Эрнст Хаппель;
  10. Валерий Лобановский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года Валерий Лобановский занял третье место в рейтинге топ-12 лучших тренеров, которым так и не удалось выиграть Лигу чемпионов.

Кроме того, Валерий Васильевич расположился на шестой строчке в топ-10 рейтинга лучших клубных тренеров в истории футбола по версии авторитетного журнала France Football.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Валерий Лобановский Алекс Фергюсон
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Гениальный тренер! Поклон ему и вечная память!
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