Авторитетное издание FourFourTwo представило рейтинг лучших тренеров в истории футбола.

Валерий Лобановский ФК Динамо

Первое место занял британец сэр Алекс Фергюсон, который с 1986 по 2013 годы был главным тренером английского клуба "Манчестер Юнайтед". Является самым титулованным тренером в истории британского футбола.

Второе место у Ринуса Михелса, известного по тренерской работе с клубами "Аякс", "Барселона" и сборной Нидерландов. Изобретатель тотального футбола.

Легендарный украинский тренер Валерий Лобановский замкнул десятку лучших. Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

Алекс Фергюсон; Ринус Михелс; Йохан Кройфф; Билл Шенкли; Хосеп Гвардиола; Арриго Сакки; Мэтт Басби; Эленио Эррера; Эрнст Хаппель; Валерий Лобановский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года Валерий Лобановский занял третье место в рейтинге топ-12 лучших тренеров, которым так и не удалось выиграть Лигу чемпионов.

Кроме того, Валерий Васильевич расположился на шестой строчке в топ-10 рейтинга лучших клубных тренеров в истории футбола по версии авторитетного журнала France Football.

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