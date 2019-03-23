МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

В Португалии опозорились со сборной Украины: фотофакт

4.9тЧитать материал на украинском

Португальское издание Record дало прогноз на матч сборной Украины против Португалии в квалификации чемпионата Европы-2020. При этом в состав газета включила даже игроков "желто-синих", которых не было в заявке.

Так, в списке резервистов оказался травмированный игрок "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, а также Иван Петряк и Сергей Кравец. Об этом написал на своей странице в Facebook известный украинский журналист Николай Васильков.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

ФФУ

Новости
"Меня побили": Степаненко высказался о конфликте с Ярмоленко

В Португалии опозорились со сборной Украины: фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
1
Смешно
4
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Spangler Monica
Spangler Monica
Google заплатив за кожну роботу в Інтернеті від 23000 до 33000 доларів на місяць... Моя молодша сестра була без роботи на місяцях, а попередній місяць її чек склав $ 28495, працюючи вдома від 3 д0 4 гoдин на дoбу, а зарoбітoк мoже бути більше з часoм ....... Отримати більше тут ..... >>>>>>>>> w­w­w­.­I­n­t­e­r­n­e­t­4­3.­C­o­m
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Spangler Monica
Spangler Monica
Google заплатив за кожну роботу в Інтернеті від 23000 до 33000 доларів на місяць... Моя молодша сестра була без роботи на місяцях, а попередній місяць її чек склав $ 28495, працюючи вдома від 3 до 4 годин на д0бу, а зарoбітoк мoже бути більше з часoм ....... Отримати більше тут ..... >>>>>>>>> w­w­w­.­I­n­t­e­r­n­e­t­4­3.­C­o­m
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения