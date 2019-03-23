В Португалии опозорились со сборной Украины: фотофакт

Португальское издание Record дало прогноз на матч сборной Украины против Португалии в квалификации чемпионата Европы-2020. При этом в состав газета включила даже игроков "желто-синих", которых не было в заявке.
Так, в списке резервистов оказался травмированный игрок "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, а также Иван Петряк и Сергей Кравец. Об этом написал на своей странице в Facebook известный украинский журналист Николай Васильков.
Андрей Ярмоленко
ФФУ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сборная Украины сенсационно сыграла вничью на выезде против действующих чемпионов Европы – Португалии в первом матче отбора на Евро-2020.
После поединка наставник "желто-синих" Андрей Шевченко похвалил своих игроков, при этом назвав проблемные моменты, над которыми им еще предстоит поработать.
Лидерство группы В, в которой играет Украины, захватила команда Люксембурга, которая дома обыграла Литву.
В России восхитились игрой украинской команды, сравнив ее со сборной РФ.
Полузащитник "желто-синих" Тарас Степаненко поддержал своего партнера по команде Жуниора Мораеса, который не реализовал опасный момент в матче против Португалии.
Футболист сборной Украины Марлос признался, что наставник "Шахтера" португалец Паулу Фонсека помог им сыграть вничью с соперником в квалификации Евро-2020.
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