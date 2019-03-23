В Португалии опозорились со сборной Украины: фотофакт

Португальское издание Record дало прогноз на матч сборной Украины против Португалии в квалификации чемпионата Европы-2020. При этом в состав газета включила даже игроков "желто-синих", которых не было в заявке.

Так, в списке резервистов оказался травмированный игрок "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, а также Иван Петряк и Сергей Кравец. Об этом написал на своей странице в Facebook известный украинский журналист Николай Васильков.

Андрей Ярмоленко ФФУ

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