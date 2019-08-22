"В параллельной реальности": российского тренера затравили после фиаско в ЛЧ

Главный тренер российского "Краснодара" Сергей Матвеев подвел итоги первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов с "Олимпиакосом", в котором его команда разгромно проиграла - 0:4.

По его словам, несмотря на сокрушительное фиаско, игра в матче была "равной".

Сергей Матвеев ФК "Краснодар"

"Атмосфера в раздевалке сейчас не радужная. Игра была равной, но "Олимпиакос" реализовал свои моменты. Из-за травмы Кабеллы стало сложно комбинировать на чужой половине поля. Когда нам забили второй, то можно было сесть в оборону, но мы сыграли авантюрно. "Олимпиакос" я поздравляю с победой. Теперь все силы бросим на чемпионат", - отметил Матвеев, сообщает "Чемпионат".

Пользователи в комментариях с сарказмом отреагировали на слова коуча "Краснодара".

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"Матвеев наверное какой-то другой матч смотрел", "В параллельной реальности", "Ну это он поскромничал - игра была с подавляющим преимуществом "Краснодара", "Атмосфера в раздевалке сейчас не радужная - это что ж получается, во всех остальных случаях она там радужная?.." - язвительно комментируют болельщики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Греции фанаты избили российского журналиста перед матчем Лиги чемпионов.

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