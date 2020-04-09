Главная Новости
9 апреля • обновлено в 21:21
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

В Офісі Генпрокурора розповіли про справи щодо корупції в українському футболі

948
Читать материал на украинском

Гучний скандал довкола корупційних схем в Українській асоціації футболу не вщухає вже два роки, проте винні у "розпилі" бюджетних мільйонів на будівництві спортивних майданчиків – досі на волі. На якому етапі наразі перебуває розслідування проти функціонерів? Відповідний запит журналісти "СтопКору" спрямували до Офісу Генпрокурора.

3 квітня до нашої редакції надійшла відповідь за підписом прокурора відділу процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора І.Ковальова.

В Офісі Генпрокурора розповіли про справи щодо корупції в українському футболі

Як повідомив правоохоронець, досудове слідство у ньому здійснюють слідчі ГСУ Нацполіції України за підозрою директора ТОВ "ФФУ Продакшен" (комерційної "доньки" федерації футболу, яка й одержала бюджетні замовлення на виробництво штучної трави за завищеними цінами) Бондаренка А.В. у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 ККУ.

Нагляд у формі процесуального керівництва здійснює безпосередньо Офіс Генпрокурора. Обвинувальний акт до суду не скеровувався.

Розслідування стосується службових злочинів, вчинених посадовими особами УАФ. Представники прокуратури відмовилися розкривати у відповіді подробиці слідства, посилаючись на те, що це може зашкодити досудовому розслідуванню.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "ФФУ" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
ФФУ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
FURIA
VS
MIBR
Тотал больше 2,5 карт
2,00 Сделать ставку
Gen.G
VS
Cloud9
Победа Cloud9
2,15 Сделать ставку
MAD Lions
VS
FunPlus Phoenix
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
SMASH
VS
Nordavind
Победа Nordavind
1.60 Сделать ставку
FaZe
VS
OG
Победа OG с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Astralis
VS
mousesports
Победа Astralis
1.65 Сделать ставку
NaVi
VS
fnatic
Победа fnatic
2,01 Сделать ставку
Syman
VS
Heretics
Тотал больше 2,5 карт
1.98 Сделать ставку
SKADE
VS
Endpoint
Тотал больше 2,5 карт
1.89 Сделать ставку
Минск
VS
БАТЭ
Тотал больше 2.5
1.95 Сделать ставку