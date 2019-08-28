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В Николаеве умер известный советский футболист

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В среду, 28 августа, на 73-м году жизни после тяжелой болезни скончался бывший футболист львовских "Карпат" Валерий Сыров.

Валерий Сыров (слева)

Валерий Сыров (слева)

В составе "Карпат" Сыров выступал с 1968 по 1973 и с 1975 по 1976 год. Защитник суммарно провел за львовский клуб 219 матчей, выиграл в его составе Кубок СССР-1969.

Похоронят Сырова в Николаеве (Львовская область), где он в последнее время жил.

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Как сообщал OBOZREVATEL. во Львове на 69-м году жизни скончался известный украинский спортсмен, заслуженный тренер Украины по водному поло Юрий Михайлович Гайдаенко.

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