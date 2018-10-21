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В Крыму показали, во что оккупанты превратили "Таврию" - фотофакт

24.2тЧитать материал на украинском

Тренировочная база футбольного клуба "Таврия" в Крыму – главного футбольного клуба полуострова и первого чемпиона независимой Украины – превратилась в руины. Во входной двери главного здания зияет дыра, внутри, похоже, побывали мародеры. Перевернутая мебель, разобранная сантехника, выломанные двери в номерах, где раньше жили футболисты.

База Таврии в Крыму

База Таврии в Крыму

Крым. Реалии

"Тренировочное поле "Таврии" в Крыму теперь – заросший пустырь. После того, как на остров пришел "русский мир", вся инфраструктура клуба в поселке Почтовое Бахчисарайского района пришла в упадок. Да и главный стадион клуба в Симферополе уже в руинах. А раньше покрытие на стадионе по качеству конкурировало с европейскими полями, вспоминают знатоки вопроса", - говорится в материале местного издания "Крым.Реалии".

Арену "Локомотив", которая вмещала 20 тысяч болельщиков, российские власти начали реконструировать, но ремонт длится уже третий год.

"В прошлом стадион, сейчас – Центр спортивной подготовки сборных команд Крыма – попал в Федеральную целевую программу. Были выделены средства на реконструкцию", – говорит первый заместитель гендиректора "Центра спортивной подготовки" Иван Семержиди.

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Стадион Таврии в Крыму до оккупации

Стадион Таврии в Крыму до оккупации

Крым. Реалии

До аннексии на этом стадионе играла симферопольская "Таврия". В 2014 году клуб прекратил существование и возродился через два года, но уже в Бериславе Херсонской области. Сейчас "Таврия" выступает во Второй лиге чемпионата Украины.

База Таврии в Крыму

База Таврии в Крыму

Крым. Реалии

База Таврии в Крыму

База Таврии в Крыму

Крым. Реалии

В 2014 году российские власти Крыма основали свою команду, присвоили название и эмблему украинского клуба. Но эта псевдо-"Таврия" может играть только в чемпионате Крыма – это как первенство области. УЕФА и ФИФА запретили всем командам в аннексированном Крыму выступать за пределами полуострова, в России, в частности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Усик дал неожиданный ответ на вопрос "Чей Крым?".

Место
УкраинаСимферополь
Объект
ФК Таврия
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Пипец: " говорится в материале местного издания "Крым.Реалии" Обоз хоть знает, что "Крым.Реалии" это ресурс Радио Свобода, СМИ, руководимом и финансируемым Конгрессом США и распологается эта студия КР в Киеве.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
руцкий мирок пришел! ну а шо вы хотели? камни с неба? да сколько угодно!!!
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2 из 3 ответов | показать все
Пыхтин Денис
Пыхтин Денис
Ohremenko Andrey, https://www.youtube.com/watch?v=FQ6d2YlV-K4
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Ски Андрей
Ски Андрей
Игорь Анатольевич, завали вафлю фуфел торчковый!
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