В клубе Премьер-лиги вспыхнул громкий скандал

Киевский "Арсенал", который по итогам сезона 2017/2018 в Первой лиге гарантировал себе место в элите отечественного футбола, находится на гране развала.

Новости Клуб УПЛ совершил неожиданный поступок перед стартом чемпионата

По имеющейся информации, 14 футболистов намерены покинуть стан столичной команды.

Все из-за неясности в планах нового тренерского штаба "канониров" и существенного обновления состава, говорится в сообщении sportarena.

Многие из желающих оставить "Арсенала" футболистов уже имеют предложения от других команд, но и связаны пока еще действующими контрактами.

Непонятная ситуация сложилась и на тренерском мостике. У клуба по факту два главных тренера. Фабрицио Раванелли только принял команду, а вот Сергей Литовченко, который привел "Арсенла" к чемпионству в Первой лиге в минувшем сезоне пока не уволен. К слову, Литовченко готов подать в суд в деле защиты своих интересов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинском чемпионате хотят ввести неожиданный запрет.