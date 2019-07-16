В Киеве умер легендарный фанат Динамо

В Киеве умер известный болельщик "Динамо" Михаил Синянский. В фанатских кругах его знали под ником "Винни". Позже это прозвище стало для Михаила позывным во время АТО на востоке Украины.

Причины смерти мужчины неизвестны, сообщает "Динамомания" со ссылкой на Telegram-каналі "WBC | Ультрас Динамо".

Михаил Синянский "Динамомания"

Михаил Синянский жил в Киеве. Он был участником Революции на граните 1990 года и Майдана. Участник Антитеррористической операции (АТО) в 2014-м, доброволец Национальной гвардии Украины.

Информацию о смерти фаната также распространил другой украинский болельщик и боец АТО Андрей Кобзарь.

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"Патриот и чрезвычайно отважный, искренний и веселый человек. Настоящая легенда нашего знаменитого бело-синего движа. Участник многих знаковых событий – от Революции на граните до Майдана... Нет у меня больше слов... Вечная тебе память, Братик...", - написал Кобзарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, умер экс-игрок киевского "Динамо", который "бомжевал" в Малайзии.

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