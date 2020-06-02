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2 июня • обновлено в 13:14
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В Канаде выпустили пиво в честь Андрея Шевченко

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В Канаде выпустили пиво под названием "Шевченко 9" в честь легендарного нападающего, а ныне главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

"Да, мы знаем, что он играл под седьмым номером, и да, это долгая история. Как и великий украинский нападающий, "Шевченко 9" олицетворяет собой историю, элегантность и драматизм", – написано на обратной стороне бутылки из-под пива.

Андрей Шевченко и "Золотой мяч"

Андрей Шевченко и "Золотой мяч"

Газета.Ру

Обратная сторона бутылки пива, посвященного Андрею Шевченко

Обратная сторона бутылки пива, посвященного Андрею Шевченко

Twitter

Изготовлением слабоалкогольного напитка занимается небольшая компания под названием Four Fathers Brewing Co.

Напомним, что Андрей Шевченко является обладателем "Золотого мяча-2004", победителем Лиги чемпионов сезона 2002/03 в составе "Милана", Суперкубка УЕФА 2004 года и четвертьфиналистом чемпионата мира-2006.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ узнали детали о судьбе Шевченко в сборной Украины.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Андрей Шевченко
Место
Канада
Тег
пиво
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