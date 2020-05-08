В трех клубах итальянской Серии А "Фиорентине", "Сампдории" и "Милане" зафиксированы новые случаи коронавируса.

Команды из Флоренции и Генуи сообщили о новых заболевших на своих официальных сайтах. У первых заболели трое игроков и трое представителей технического персонала, а у вторых положительные тесты сдали трое футболистов. Болезнь у них проходит бессимптомно. Известный журналист Николо Скира также сообщил о трех случаях коронавируса среди футболистов и персонала в "Милане".

Коронавирус в Италии телеканал Футбол

Emergenza #COVIDー19 sempre più forte nel mondo del calcio: oltre ai 6 casi della Fiorentina e ai 4 giocatori della Sampdoria ci sarebbero 3 tesserati positivi anche nel #Milan. La ripartenza della #SerieA si fa sempre più complicata. #coronavirus — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 8, 2020

Отметим, что в среду и четверг, 6-7 мая, многие команды возобновили индивидуальные тренировки на клубных базах, в частности "Аталанта" украинца Руслана Малиновского. Пока неизвестно, как информация о новых случаях повлияет на продолжение сезона 2019/20.

Как сообщал OBOZREVATEL, клубы Серии А провели совещание, на котором определились с крайней датой возобновления сезона 2019/20.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!