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8 мая • обновлено в 10:44
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В "Фиорентине", "Сампдории" и "Милане" зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

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В трех клубах итальянской Серии А "Фиорентине", "Сампдории" и "Милане" зафиксированы новые случаи коронавируса.

Команды из Флоренции и Генуи сообщили о новых заболевших на своих официальных сайтах. У первых заболели трое игроков и трое представителей технического персонала, а у вторых положительные тесты сдали трое футболистов. Болезнь у них проходит бессимптомно. Известный журналист Николо Скира также сообщил о трех случаях коронавируса среди футболистов и персонала в "Милане".

Коронавирус в Италии

Коронавирус в Италии

телеканал Футбол

Отметим, что в среду и четверг, 6-7 мая, многие команды возобновили индивидуальные тренировки на клубных базах, в частности "Аталанта" украинца Руслана Малиновского. Пока неизвестно, как информация о новых случаях повлияет на продолжение сезона 2019/20.

Как сообщал OBOZREVATEL, клубы Серии А провели совещание, на котором определились с крайней датой возобновления сезона 2019/20.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Коронавирус Чемпионат Италии
Теги
ФК Милан ФК Фиорентина ФК Сампдория
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