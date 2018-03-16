В ФИФА паника из-за бойкота ЧМ-2018: спортивные итоги 15 марта

Киевского "Динамо" вылетело из Лиги Европы, без шансов уступив "Лацио", а в ФИФА серьезно обеспокоились ситуацией с бойкотом чемпионата мира 2018 года по футболу. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости четверга, 15 марта.

Кроме того, Украине устроили подставу с чемпионатом Европы по борьбе в России. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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