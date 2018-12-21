В деле Кокорина и Мамаева появились новые обстоятельства

Нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву ужесточили обвинение по делу о разбойных нападениях.

Футболисты были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. По словам адвоката Кокорина, следователи переквалифицировали дело. "По результатам судебно-медицинских экспертиз, потерпевшим Денису Паку и Виталию Соловчуку причинен легкий вред здоровью. В связи с этим следователь ужесточил обвинение, переквалифицировав со ст. 116 УК РФ "Побои" на ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений". Расследование уголовного дела продолжается", – цитирует юриста АГН "Москва".

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Александр Кокорин и Павел Мамаев

Как сообщал OBOZREVATEL, Александру Кокорину и Павлу Мамаеву был на два месяца продлен арест. Футболисты будут пребывать под стражей минимум до 8 февраля 2019 года.

В октябре спортсмены вместе со своими приятелями избили чиновника Минпромторга, которому в ходе драки досталось стулом по голове. А незадолго до этого они совершили нападение на водителя телеведущей Первого канала.