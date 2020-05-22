"В честь коронавируса?" В сети высмеяли новую форму "Манчестер Сити"

Большинство болельщиков "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, остались недовольны третьей игровой формой команды на сезон 2020/21.

Ее дизайн слили в сеть, после чего он появился в Twitter City Chef и вызвал негодование среди фанатов. Они сравнивают новую экипировку команды с индийскими простынями, бабушкиными шторами и не верят, что это может быть правдой.

Александр Зинченко в составе "Манчестер Сити"

"Это должно быть шуткой", "Пожалуйста, только не это", "Простыни, сделанные в Индии", "Похоже на женское нижнее белье", "Звонила моя бабушка и просила вернуть ей шторы", "Отменяйте следующий сезон", "Форма в честь коронавируса? Что это такое, черт возьми?"

Как сообщал OBOZREVATEL, новая форма футбольного клуба "Пескара", нарисованная шестилетним ребенком, покорила сеть.

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