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В Беларуси сообщили о возвращении Милевского в "Динамо"

1.4тЧитать материал на украинском

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский вернулся в брестское "Динамо". Новый контракт со своим бывшим клубом нападающий подписал до конца 2020 года.

Экс-футболист киевского "Динамо" выступал за брестскую команду в сезоне 2017-18. В составе белорусского коллектива Милевский сыграл 38 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 14 голевых передач. С приходом нового тренера Артем потерял место в команде и вынужден был искать себе новый клуб.

Артем Милевский и Александр Панков

Артем Милевский и Александр Панков

instagram.com/timi1010

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Полсезона украинский форвард играл в чемпионате Венгрии в составе "Кишварды". В венгерском клубе Милевский восемь раз выходил на поле и сумел отметиться лишь двумя ассистами. На днях клуб и футболист прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист киевского "Динамо" Денис Бойко прокомментировал слухи о конфликте с экс-игроком столичного клуба Артемом Милевским. Вратарь вице-чемпиона Украины резко высказался о бывшем одноклубнике.

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