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7 ноября • обновлено в 18:46
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В Беларуси сообщили, что лучший тренер Украины возглавил "Шахтер"

1.4т Читать материал на украинском

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб возглавил солигорский "Шахтер" из чемпионата Беларуси.

Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб

ФК "Шахтер" (Солигорск)

В четверг, 7 ноября его представили в качестве главного тренера команды, сообщает пресс-служба клуба. Помощниками Вернидуба будут Валерий Михайленко, Александр Ногин и Игорь Фокин.

Солигорский "Шахтер" идет на 3-м месте в чемпионате Беларуси, отставая от лидирующего "Динамо" (Брест) на 10 очков.

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Последним местом работы Вернидуба была "Заря", которой он руководил восемь лет - с 2011-го по 2019 год.

Юрий Вернидуб дважды был признан тренером года в Украине – последний раз в 2018 году на церемонии "Футбольні зірки України".

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Персона
Юрий Вернидуб
Место
Беларусь Солигорск
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
C Укромордора все бегут, кто умнее. Безвозвратно!
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