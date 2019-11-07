В Беларуси сообщили, что лучший тренер Украины возглавил "Шахтер"

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб возглавил солигорский "Шахтер" из чемпионата Беларуси.

Юрий Вернидуб ФК "Шахтер" (Солигорск)

В четверг, 7 ноября его представили в качестве главного тренера команды, сообщает пресс-служба клуба. Помощниками Вернидуба будут Валерий Михайленко, Александр Ногин и Игорь Фокин.

Солигорский "Шахтер" идет на 3-м месте в чемпионате Беларуси, отставая от лидирующего "Динамо" (Брест) на 10 очков.

Последним местом работы Вернидуба была "Заря", которой он руководил восемь лет - с 2011-го по 2019 год.

Юрий Вернидуб дважды был признан тренером года в Украине – последний раз в 2018 году на церемонии "Футбольні зірки України".

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