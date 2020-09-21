В Англии футболист нокаутировал соперника ударом шипами по лицу. Видео

В матче второго тура английской Премьер-лиги между "Ньюкаслом" и "Брайтоном" случился крайне неприятный эпизод.

За минуту до окончания основного времени встречи защитник хозяев Джамал Льюис получил сильный удар шипами бутс по лицу от игрока соперника Ива Биссумы. Сначала главный арбитр поединка выдал желтую карточку провинившемуся футболисту, однако после просмотра VAR изменил свое решение и удалил Биссуму с поля.

Игра в меньшинстве не помешала "Брайтону" спокойно довести дело до разгромной победы со счетом 3:0 и набрать первые очки в сезоне 2020/21. "Ньюкасл" также имеет в своем активе три балла после двух туров АПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист забился в конвульсиях после удара по горлу во время матча.