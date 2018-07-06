Уругвай – Франция: где смотреть четвертьфинал ЧМ-2018

Матчем между сборными Франции и Уругвая открывается четвертьфинальная стадия чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Команды сыграют в пятницу, 6 июля на стадионе "Нижний Новгород". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Уругвай – Франция. Начало поединка – в 17:00 по киевскому времени.

Увидеть битву за путевку в полуфинал можно будет на телеканале "Интер", который также предложит своим зрителям традиционную аналитическую студию. Кроме того, трансляцию из Нижнего Новгорода проведет российский вещатель "Россия 1" и белорусский канал "Беларусь 5".

Отметим, что уругвайцы крайне успешно играют с Францией. Так, в последних пяти встречах европейцы не смогли поразить ворота соперника. На чемпионатах мира команды встречались три раза. На счету Уругвая победа и две ничьи. В последний раз на мундиалях эти сборные пересекались в 2010 году. Тогда игра в ЮАР завершилась нулевой ничьей.

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