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Уругвай – Франция: где смотреть четвертьфинал ЧМ-2018

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Матчем между сборными Франции и Уругвая открывается четвертьфинальная стадия чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Команды сыграют в пятницу, 6 июля на стадионе "Нижний Новгород". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Уругвай – Франция. Начало поединка – в 17:00 по киевскому времени.

Увидеть битву за путевку в полуфинал можно будет на телеканале "Интер", который также предложит своим зрителям традиционную аналитическую студию. Кроме того, трансляцию из Нижнего Новгорода проведет российский вещатель "Россия 1" и белорусский канал "Беларусь 5".

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Отметим, что уругвайцы крайне успешно играют с Францией. Так, в последних пяти встречах европейцы не смогли поразить ворота соперника. На чемпионатах мира команды встречались три раза. На счету Уругвая победа и две ничьи. В последний раз на мундиалях эти сборные пересекались в 2010 году. Тогда игра в ЮАР завершилась нулевой ничьей.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияНижний Новгород
Объекты
сборная Уругвая по футболуСборная Франции по футболу
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