Упустили момент: Зинченко мог играть за Россию

Главный тренер "Уфы", за которую выступал украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко, Вадим Евсеев заявил, что наш соотечественник мог получить российское гражданство.

"Скауты из Манчестера следили за Александром с 15 лет, еще по юношеским сборным. А переход состоялся, когда Александр стал игроком "Уфы". К тому времени он уже дорос до украинской молодежки. Хотя я точно знаю: Газизов (генеральный директор команды – Ред.) хотел, чтобы Зинченко получил российское гражданство", – цитирует слова Евсеева информагентство Спорт-Экспресс.

Александр Зинченко

Он также рассказал, что помешало Зинченко получить российский паспорт.

"Руководство РФС тогда сказало: вы сначала разберитесь со статусом своего игрока – легионер он или нет. Упустили момент? Да, возможно", – добавил Евсеев.

Напомним, что украинец выступал за "Уфу" с зимы 2015 года до лета 2016 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Зинченко и Иван Ордец прокомментировали решение Ярослава Ракицкого по сборной Украины.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!