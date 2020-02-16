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16 февраля • обновлено в 18:56
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Упустили момент: Зинченко мог играть за Россию

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Главный тренер "Уфы", за которую выступал украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко, Вадим Евсеев заявил, что наш соотечественник мог получить российское гражданство.

"Скауты из Манчестера следили за Александром с 15 лет, еще по юношеским сборным. А переход состоялся, когда Александр стал игроком "Уфы". К тому времени он уже дорос до украинской молодежки. Хотя я точно знаю: Газизов (генеральный директор команды – Ред.) хотел, чтобы Зинченко получил российское гражданство", – цитирует слова Евсеева информагентство Спорт-Экспресс.

Александр Зинченко

Александр Зинченко

Он также рассказал, что помешало Зинченко получить российский паспорт.

"Руководство РФС тогда сказало: вы сначала разберитесь со статусом своего игрока – легионер он или нет. Упустили момент? Да, возможно", – добавил Евсеев.

Напомним, что украинец выступал за "Уфу" с зимы 2015 года до лета 2016 года.

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Тема
чемпионат России
Персона
Александр Зинченко
Тег
Гражданство
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Так и дальше будет, пока Крым не притащут обратно и денег не выплатят ! СУГС
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