Упрекать нельзя: Шевченко назвал причину ничьей с Саудовской Аравией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает что дождь серьезно повлиял на результат матча с Саудовской Аравией (1:1).

"Из-за сложных погодных условий не удалось провести именно те тренировки, которые мы планировали. Пришлось вносить некоторые коррективы. Хотелось большего, но упрекать нельзя, ведь это погода", – цитирует Шевченко пресс-служба ФФУ.

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По мнению Андрея Николаевича у "сине-желтой" команды было много возможностей победить.

"Нами было создано несколько голевых моментов. Но в том, что касается контроля игры, контроля мяча, я не очень доволен действиями подопечных. Пропустили со стандарта, потому что не очень хорошо контролировали игру. Хотя я делал акцент именно на том, что мы должны были действовать очень аккуратно, не терять своих игроков. Если бы мы даже победили, я бы все равно остался недоволен контролем игры в нашем исполнении", - подытожил наставник.

Отметим, что встреча Украина - Саудовская Аравия началась с конфуза.