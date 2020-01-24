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24 января • обновлено в 15:41
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УПЛ пошла на радикальные меры из-за сборной Украины

1.4т
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Клубы украинской Премьер-лиги поддержали изменения в календаре национального чемпионата, чтобы обеспечить оптимальные условия для подготовки сборной к Евро-2020.

Как сообщает официальный сайт организации, по итогу голосования решение Общих сборов участников УПЛ было передано на утверждение в исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывшей ФФУ).

Украинская Премьер-лига

Украинская Премьер-лига

112 Украина

Предложенный календарь весенней части сезона в украинской Премьер-лиге выглядит следующим образом:

  • 21-й тур переносится с 07.03 на 04.03;

  • 22-й тур – с 14.03 на 07.03;

  • 1/4 финала Кубка Украины – с 04.03 на 11.03;

  • 23-й тур – с 21.03 на 14.03;

  • туры с 24-го по 26-й – на 21.03, 04.04 и 11.04, соответственно;

  • 1/2 финала Кубка Украины – 22.04 на 15.04;

  • туры с 27-го по 30-й – на 18.04, 22.04, 25.04 и 02.05;

  • 31-й тур – с 20.05 на 09.05;

  • 32-й тур – 24.05 на 16.05;

  • плей-офф Лиги Европы – с 28.05 и 31.05 на 20.05 и 28.05.

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Темы
ФФУ Евро-2020
Тег
Сборная Украины по футболу
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