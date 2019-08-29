Умолял на коленях: в Беларуси забили самый странный гол года

В первой лиге чемпионата Беларуси случился забавный эпизод. В матче между НФК и "Лидой" судья вначале засчитал, а затем отменил взятие ворот футболистами "Лиды".

Однако после того, как автор забитого мяча встал перед рефери на колени, арбитр "разжалобился" и вновь показал на центр поля, таким образом фиксируя гол. Как передает nn.by, поединок завершился в пользу "Лиды" со счетом 3:1.

Пользователи в комментариях вволю посмеялись над эпизодом. "А что, так можно было?", "А с чемпионством так тоже можно?", - написали болельщики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в чемпионате Сербии футболист забил самый гнусный гол, наплевав на правила фейр-плей, и спровоцировал массовую драку.

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