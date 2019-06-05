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Умер легендарный президент УЕФА

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В Стокгольме во вторник, 4 июня, на 90-м году жизни скончался легендарный президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Леннарт Йоханссон.

Об этом сообщила Шведская футбольная ассоциация. Функционер был президентом УЕФА с 1990 по 2007 год. Он знаменит тем, что реформировал Кубок европейских чемпионов в Лигу чемпионов, которая стала одним из самых прибыльных и престижных турниров союза.

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Леннарт Йоханссон

Леннарт Йоханссон

Шведская футбольная ассоциация

Кроме того, Йоханссон прямо причастен к проведению в Украине чемпионата Европы 2012 года. После ухода из УЕФА он получил статус почетного президента организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, английский "Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов сезона 2018/2019. В финале, который состоялся в Мадриде, "красные" оказались сильнее соотечественников из "Ливерпуля" – 2:0.

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Место
ШвецияСтокгольм
Тег
УЕФА
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