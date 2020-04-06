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6 апреля • обновлено в 22:44
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Умер легендарный футбольный тренер Радомир Антич

3.9т
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В Мадриде на 72-м году жизни скончался легендарный сербский тренер Радомир Антич.

За свою карьеру специалист работал наставником в трех грандах испанского футбола – "Барселоне", "Реале" и "Атлетико". По этом показателю он является единственным в истории.

Радомир Антич

Радомир Антич

ФК "Атлетико" Мадрид

О смерти Антича на своем официальном сайте сообщил мадридский "Атлетико". При этом о причинах смерти ничего неизвестно.

Сербский тренер добился наибольшего успеха именно с "матрасниками". В сезоне 95/96 Радомир сделал с "Атлетико" золотой дубль, спустя 19 лет вернув команде чемпионский титул.

В "Реале" и "Барселоне" серб не достиг громких успехов. "Королевский клуб" уволил Антича спустя 9 месяцев после назначения, а в каталонском клубе тот провел лишь пять месяцев. В активе Радомира также участие в чемпионате мира-2010 со сборной Сербией, где она сумела сенсационно обыграть немцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в испанском "Эспаньоле" зафиксировали массовое заражение коронавирусом.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Чемпионат Испании
Место
Испания Мадрид
Теги
Атлетико Мадрид ФК Барселона Реал Мадрид
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