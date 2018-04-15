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Ультрас "Динамо" подрались с полицией после матча с "Шахтером": опубликовано видео

1.1тЧитать новость на украинском

Ультрас "Динамо" поучаствовали в драке с правоохранителями после матча с "Шахтером". Инцидент произошел на харьковском стадионе "Металлист".

По сообщению Xsport, конфликт возник из-за того, что один из представителей ультрас самовольно покинул сектор фанатов, но его поймали стюарды.

Другие болельщики решили вступиться за него, что привело к драке с полицией. Через некоторое время ультрас вернулись на свой сектор.

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Напомним, что игра 27-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге "Шахтер" - "Динамо" завершилась со счетом 0:1.

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Тема
Динамо - Шахтер
Место
УкраинаХарьков
Объекты
ФК Динамо КиевФК Шахтер
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