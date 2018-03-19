Ультрас "Динамо" обратились в ФФУ из-за "Л/ДНР"

Фанаты "Динамо" на своей странице в Facebook выложили обращение к президенту Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрею Павелко с требованием обратиться в Европейский футбольный союз (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА).

Ультрас требует внести символику "ДНР" и "ЛНР" в "Перечень дискриминационных символов в европейском футболе" и запретить их использование на матчах.

"Коллектив болельщиков "Динамо" Родичі откровенно обеспокоен ситуацией, складывающейся во время проведения спортивных соревнований под эгидой УЕФА в последнее время. На трибунах стадионов регулярно появляется символика, которая неприемлема для цивилизованного общества. Речь идет, конечно же, о символике террористических организаций, так называемых ДНР и ЛНР, которые захватили часть территории Украины и открыто продолжают свою преступную деятельность", - говорится в заявлении.

Ультрас констатируют, что ФФУ за четыре года с начала оккупации Крыма и военной агрессии РФ в Украине, поначалу не предприняла никаких действий с целью запрета использования символики, откровенно пропагандируемой терроризм и дискриминацию на футбольных матчах.

"Публичная демонстрация такой символики оскорбляет честь и достоинство каждого порядочного человека, нарушает действующее украинское и европейское законодательство, а также правила и нормы УЕФА", - отмечается в открытом письме фанатов.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что итальянскую "Рому" могут наказать за флаг "ДНР".