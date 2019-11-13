Главная Новости
13 ноября • обновлено в 22:47
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Звук совы": ультрас "Динамо" с издевкой прокомментировал расистскую выходку

1.6т
Читать материал на украинском

Представитель ультрас "Динамо" Декстер с издевкой заявил, что во время матча с "Шахтером" никто не имитировал никаких звуков обезьян, которые привели к грандиозному расистскому скандалу.

"У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам про ситуацию с таким видом птичек, как северные пятнистые совы. Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не знаю вообще, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные", – нагло заявил Декстер.

Обычные болельщики Украины достойно оценили, такое "оправдание" от представителя ультрас.

"Звук совы": ультрас "Динамо" с издевкой прокомментировал расистскую выходку

tribuna.com

"Звук совы": ультрас "Динамо" с издевкой прокомментировал расистскую выходку

tribuna.com

"Звук совы": ультрас "Динамо" с издевкой прокомментировал расистскую выходку

tribuna.com

Новости
Скандал на матче "Шахтер" - "Динамо": Шевченко рассказал об атмосфере в сборной Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, центральная встреча 14-го тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо" завершилось со счетом 1:0 и ознаменовалась грандиозным скандалом. На последних минутах киевские ультрас стали скандировать расистские речевки в адрес капитана "горняков" Тайсона. Бразилец в ответ показал им средний палец и был удален.

Позже в поддержку Тайсона выступил его именитый соотечественник и форвард французского ПСЖ Неймар.

12 ноября нацполиция открыла уголовное дело по факту возможных проявлений расизма

И "Шахтер", и "Динамо" осудили расистские проявления, которые произошли во время игры.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Динамо - Шахтер" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданофф Максим Богданофф
Тема
Динамо - Шахтер
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
3
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги