"Звук совы": ультрас "Динамо" с издевкой прокомментировал расистскую выходку

Представитель ультрас "Динамо" Декстер с издевкой заявил, что во время матча с "Шахтером" никто не имитировал никаких звуков обезьян, которые привели к грандиозному расистскому скандалу.

"У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам про ситуацию с таким видом птичек, как северные пятнистые совы. Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не знаю вообще, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные", – нагло заявил Декстер.

Обычные болельщики Украины достойно оценили, такое "оправдание" от представителя ультрас.

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, центральная встреча 14-го тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо" завершилось со счетом 1:0 и ознаменовалась грандиозным скандалом. На последних минутах киевские ультрас стали скандировать расистские речевки в адрес капитана "горняков" Тайсона. Бразилец в ответ показал им средний палец и был удален.

Позже в поддержку Тайсона выступил его именитый соотечественник и форвард французского ПСЖ Неймар.

12 ноября нацполиция открыла уголовное дело по факту возможных проявлений расизма

И "Шахтер", и "Динамо" осудили расистские проявления, которые произошли во время игры.

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