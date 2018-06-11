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Украинцев-победителей ЧМ среди сепаратистов встретят правоохранители

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Состоящей из этнических венгров футбольной командой "Карпаталия", которая победила в чемпионате мира среди представителей непризнанных территорий, должны заняться правоохранительные органы.

Об этом на своей странице в Facebook выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я очень люблю футбол, но меня совсем не радуют спортивные "успехи" команды из Закарпатья, которая участвует в чемпионате мира по футболу под эгидой КОНИФА с участием команд из непризнанных государств. Считаю, что правоохранительные органы должны встретить команду с "дружественным" приемом на родине и спросить, откуда у них финансирование, чьей поддержкой пользуются игроки и вообще поставить еще много вопросов", – написал он.

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Напомним, что накануне в Украине появился ответ на слет футболистов-сепаратистов.

Персона
Павел Климкин
Место
Украина
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