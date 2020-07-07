Украинского экс-футболиста обвинили в РФ в шпионаже: спортивные итоги 6 июля

В России задержали бывшего украинского футболиста Василия Василенко и обвинили его в шпионаже, а непобедимого российского боксера Александра Беспутина лишили чемпионского титула.

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Кроме того, украинского футболиста Руслана Малиновского признали лучшим в матче чемпионата Италии. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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