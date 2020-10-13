Уникальное исполнение гимна Украины перед матчем с Испанией потрясло "Олимпийский". Видео

Известный украинский пианист Евгений Хмара фантастически исполнил гимн Украины перед матчем Лиги наций УЕФА против Испании.

32-летний виртуоз просто "зажег" трибуны НСК "Олимпийский" в Киеве, подняв со своих мест все 11 000 допущенных болельщиков.

Отметим, что Хмара имеет отношение и к спорту – он является обладателем коричневого пояса по карате (следующим идет наивысший – черный).

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Напомним, что на предыдущем матчем Лиги наций "работал" Михаил Хома. Фронтмен группы DZIDZIO невероятно исполнил гимн Украины перед игрой с Германией.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Украина – Германия завершился со счетом (1:2).

Позже появилось видео голов. После игры наставник бундестим Йоахим Лев заявил, что Украина его ничем не удивила, а Шевченко признался, о чем попросил футболистов в перерыве матча, и отказался критиковать вратаря Георгия Бущана за ошибку, приведшую ко второму голу.