"Украинский Месси" забил гол-шедевр "подсечкой"

Юный украинский футболист Алексей Карась, выступающий в харьковском клубе "Коммунар" и за свою технику получивший прозвище "украинский Месси", вновь отметился великолепным ударом.

В одном из матчей детского первенства 11-летний футболист, как стоячих, обошел двоих соперников и эффектно подсек мяч над вратарем, отправив кожаную сферу четко в сетку.

В комментариях под видео болельщики оставляют восторженные комментарии, оценивая технику спортсмена.

Напомним, что весной этого года Карась получил приглашение на просмотр в киевское "Динамо".

Ранее Алексей стал настоящей звездой интернета после того, как видео его финтов появилось на Youtube.