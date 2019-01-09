Украинский футболист совершил героический поступок в Испании

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля совершил героический поступок во время матча его команды с "Гранадой".

На 22-й минуте игры после столкновения в соперником рухнул на поле без сознания нападающий "Альбасете" Рей Манай. Украинский футболист первым бросился к товарищу и помог ему прийти в себя, после чего футболиста увезли для обследования медики.

Роман Зозуля

На следующий день после матча, когда Манай увидел своих партнеров по команде, албанский форвард обратился к Зозуле со словами: "Ты спас меня", сообщает 5maseldescuento

Издание утверждает, что Зозуля и Манай имеют дружеские отношения и постоянно поддерживают друг друга на поле и в жизни.

Новости На матче чемпионата Германии произошла смертельная трагедия

Как сообщал OBOZREVATEL, юный футболист академии "Шелбурна" Иззи Дезу скончался во время матча против "Сент-Кевин Бойс", сообщает клубная пресс-служба. 16-летний игрок рухнул на поле во втором тайме и потерял сознание.