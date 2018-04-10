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Украинский футболист забил яркий победный гол в первом же матче за команду

1.8тЧитать новость на украинском

Украинский нападающий Артем Довбик феерично дебютировал в чемпионате Дании. 20-летний уроженец Черкасс забил свой первый гол за "Мидтьюлланд", который принес победу его команде в матче плей-офф.

Наш соотечественник появился на поле на 55-й минуте при счете 1:2 в пользу "Копенгагена". Спустя пять минут хозяева сравняли счет, а на 79-й минуте пушечный удар Артема не оставил ни малейших шансов для голкипера.

"Обозреватель" предлагает своим читателям полюбоваться на этот шедевр.

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Как сообщал ранее "Обозреватель" защитник футбольного клуба "Львов" Александр Гринишин стал главным героем матча 20-го тура Второй лиги чемпионата Украины против тернопольской "Нивы" (2:0). Он забил потрясающий мяч на 87-й минуте встречи.

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Тема
Чемпионат Дании по футболу
Место
Дания
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