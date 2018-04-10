Украинский футболист забил яркий победный гол в первом же матче за команду

Украинский нападающий Артем Довбик феерично дебютировал в чемпионате Дании. 20-летний уроженец Черкасс забил свой первый гол за "Мидтьюлланд", который принес победу его команде в матче плей-офф.

Наш соотечественник появился на поле на 55-й минуте при счете 1:2 в пользу "Копенгагена". Спустя пять минут хозяева сравняли счет, а на 79-й минуте пушечный удар Артема не оставил ни малейших шансов для голкипера.

"Обозреватель" предлагает своим читателям полюбоваться на этот шедевр.

Как сообщал ранее "Обозреватель" защитник футбольного клуба "Львов" Александр Гринишин стал главным героем матча 20-го тура Второй лиги чемпионата Украины против тернопольской "Нивы" (2:0). Он забил потрясающий мяч на 87-й минуте встречи.