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Украинский футболист отвернулся от флага России во время гимна

49.8тЧитать новость на украинском

Украинский защитник футбольного клуба "Нижний Новгород" Виталий Федорив отвернулся от флага России во время исполнения гимна. Эпизод произошел перед началом матча 7-го тура ФНЛ (второй по силе дивизион страны) против "Олимп-ФНЛ".

После того, как диктор объявил о начале торжественной части и зазвучал гимн, все футболисты повернулись к триколору. Экс-игрок национальной сборной Украины и киевского "Динамо" продолжил демонстративно стоять лицом к трибунам.

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30-летний Федорив родился на Львовщине. Начинал карьеру в киевском "Динамо". В Украине выступал за "Говерлу", "Олимпик" и "Кривбасс". В России он играл за пермский "Амкар" (2008–2011).

За клуб из Нижнего Новгорода Федорив выступает с прошлого сезона. Всего за волжский клуб он сыграл в первенстве ФНЛ 10 матчей.

Напомним, что недавно на чемпионате Европы организаторы опозорились с гимном России.

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Тема
чемпионат России
Персона
Виталий Федорив
Место
РоссияНижний Новгород
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Комментарии на сайте не модерированы
Самарский Валера
Самарский Валера
Если работник не питает почтение к работодателю,его место на бирже труда.
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5
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Tarasik
Tarasik
Президент Пётр должен присвоить сему персонажу звание Герой Украины!
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4
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Ступинский Дмитрий
Ступинский Дмитрий
Tarasik, Я думаю у него ужо есть звание хероя. ЕМу надо еще орден красно-черного знамени дать!)))))))
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0
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Ш. Олег
Ш. Олег
Игрок сборной Германии Месут Озил недавно поступил примерно так же. Теперь он бывший игрок сборной Германии.
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1
Ш. Олег
Ш. Олег
Ukr Igore, навiть i не думав манiпулювати. Про зустрiч з Ердоганом я, звичайно, знаю, але мав на увазi iнше - демонстративне мовчання Озiла пiд час виконання гiмну Нiмеччини перед матчем. Звiсно, не за це одне його потурили з команди, але у тому числi й за це. Вiрнiше, вiн буцiмто сам пiшов, а нiхто його й не затримав. :)
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Ukr Igore
Ukr Igore
Ш. Олег, Не маніпулюй .У збірній Німеччини було 2 етнічних турка і вони засвітилися з тим кандидатом у президенти
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