Украинский футболист отвернулся от флага России во время гимна

Украинский защитник футбольного клуба "Нижний Новгород" Виталий Федорив отвернулся от флага России во время исполнения гимна. Эпизод произошел перед началом матча 7-го тура ФНЛ (второй по силе дивизион страны) против "Олимп-ФНЛ".

После того, как диктор объявил о начале торжественной части и зазвучал гимн, все футболисты повернулись к триколору. Экс-игрок национальной сборной Украины и киевского "Динамо" продолжил демонстративно стоять лицом к трибунам.

30-летний Федорив родился на Львовщине. Начинал карьеру в киевском "Динамо". В Украине выступал за "Говерлу", "Олимпик" и "Кривбасс". В России он играл за пермский "Амкар" (2008–2011).

За клуб из Нижнего Новгорода Федорив выступает с прошлого сезона. Всего за волжский клуб он сыграл в первенстве ФНЛ 10 матчей.

Напомним, что недавно на чемпионате Европы организаторы опозорились с гимном России.