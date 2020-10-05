Украинец Яремчук о желании уйти из "Гента": я в футбольном клубе, а не в тюрьме

Нападающий сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук в очередной раз выразил желание покинуть клуб в летнее трансферное окно, которое закрывается в понедельник, 5 октября.

Как сообщает издание voetbalbelgie.be, несмотря на дубль в последнем матче команды в чемпионате Бельгии против "Беерсхота" (5:1), наш соотечественник не изменил свое решение. Он заявил, что попросил руководство выставить его на трансфер еще два месяца назад.

"Президент и совет директоров должны понимать, что мои амбиции выше этого. Я прошу о трансфере уже на протяжении двух месяцев. Обычно руководство прислушивается к желаниям свои футболистов но я так и не получил ответ. Я в футбольном клубе, а не в тюрьме", – сказал Яремчук.

Отметим, что нападающий присоединился к "Генту" летом 2017 года, перейдя в команду из киевского "Динамо" за 2 млн евро. Сейчас его стоимость по версии Transfermarkt составляет 9,5 млн евро. Контракт украинца с бельгийским клубом действует до 30 июня 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сезона 2020/21 Яремчук открыто раскритиковал тренерские методы наставника "Гента" Ласло Болони. Тот, в свою очередь, посоветовал украинцу искать новый клуб, но вскоре был уволен.

После этого наш соотечественник попал в заявку бельгийцев на первый матч против "Динамо" в квалификации ЛЧ, который завершился минимальной победой киевлян и повреждением Яремчука в первом тайме поединка.

Позже журналист Михаил Спиваковский заявил, что украинцем интересуются два итальянских клуба.