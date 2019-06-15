Украина – Южная Корея: смотреть онлайн финал ЧМ по футболу U-20

В Польше молодежная сборная Украины по футболу в субботу, 15 июня, проведет финальный матч чемпионата мира.

На стадионе "Видзев" в Лодзи команда Александра Петракова сыграет с Южной Кореей. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Южная Корея. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. Кроме того, смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию финала чемпионата мира по футболу U-20.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ЮЖНАЯ КОРЕЯ

На ТВ трансляцию матча можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале UA:Перший. Кроме того, 16 июня в 8:30 утра в записи поединок покажут белорусские вещатели "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

сборная Украины U-20

Также показ встречи будет доступен на стримминговой платформе sport.suspilne.media.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Букмекеры отдают превосходство украинской команде. Шансы на ее победу по итогам 90 минут оцениваются котировкой 2,25.

Ставки на ничейный исход принимаются с коэффициентом 2,80. А показатели на успех азиатской сборной достигают уровня 3,10.

сборная Украины U-20

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из США во главе с 37-летним Исмаилом Ельфатхом.

На линиях ему будут помогать Кайл Аткинс и Кори Паркер. В качестве четвертого арбитра выступит Абделькадер Зитуни с Таити.

Также рефери будет доступна помощь видеоассистента.

сборная Украины U-20

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Александр Петраков, главный тренер сборной Украины U-20:

– Откровенно говоря, я не знаю, что будет происходить на поле. То, что мы отдадим все силы в борьбе – это сто процентов, а как сложится ситуация в матче, говорить не возьмусь. Определить фаворита я не возьмусь, ведь это финал чемпионата мира. Могу сказать только, что Южная Корея – это очень дисциплинированная команда, хорошо подготовленная, как физически, так и тактически. Эта команда заслужила право играть в финале мирового первенства.

Александр Петраков

Валерий Бондарь, капитан сборной Украины U-20:

– Сборная Южной Кореи – очень хорошая команда, организованная и отлично готовая физически, плюс ребята здорово работают с мячом. Это точно не слабый оппонент. Думаю, финал точно не будет похож на нашу предыдущую встречу, ведь она была товарищеской, а это все-таки решающий матч чемпионата мира. Постараемся, чтобы игра проходила по нашему сценарию.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина U-20: Лунин – Конопля, Бескоровайный, Бондарь, Снурницын, Корниенко, Чех, Дрышлюк, Цитаишвили, Булеца, Сикан.

Южная Корея U-20: Ли Кван Ен – Хо-Чин, Ли Чжэ Ик, Хван Тэ Хен, Си-Юн, Юн, Ко Чжэ Хен, Хуюн-Ву, Ли Кан Ин, Чжи-Сол, О Се Хун.

Как сообщал OBOZREVATEL, победа сборной Украины U-20 в полуфинале чемпионата мира по футболу вызвала истерику в Италии. Причиной послужило решение арбитра отменить гол итальянцев в компенсированное время после просмотра видеоповтора.

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