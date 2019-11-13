"Украина всех удивила": в сборной Сербии поражены работой Шевченко

Вратарь сборной Сербии по футболу Марко Дмитрович поделился ожиданиями по поводу заключительных матчей отбора на Евро-2020 против Люксембурга и Украины (14-го и 17 ноября соответственно).

Марко Дмитрович Twitter

"Думали, что все зависит только от нас, но теперь нужно брать 6 очков в матчах против Люксембурга и Украины. Также надеемся на осечку Португалии. Есть вероятность, что они не обыграют Литву и Люксембург, но все же у них лучшая команда.

По словам голкипера сербов, крупное поражение от Украины во Львове больно ударило по шансам их команды в отборе Евро-2020.

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"Это нас обеспокоило. Считали Португалию главным фаворитом, но Украина всех удивила. Они сыграли великолепно, у них хорошо организованная команда. Шевченко проделал большую работу. Украина заслуженно лидирует в группе, победив в 6 матчах и один раз сыграв вничью. Хотим обыграть Украину ради себя. Если они проиграют, для них это не будет значить так много, как для нас, ведь мы хотим оставаться в борьбе за выход на Евро до последней минуты квалификации", –добавил Дмитрович в интервью Sportske.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал источник мотивации своих подопечных на поединок с сербами, который потерял турнирное значение.

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