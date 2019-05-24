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/Новости футбола

Украина добыла красивую победу на старте чемпионата мира по футболу U-20

2.9тЧитать материал на украинском

Сборная Украины одержала победу над командой США в стартовом матче молодежного чемпионата мира по футболу.

Команда Александра Петракова на турнире в Польше была сильнее "звездно-полосатых" – 2:1.

Украина – США

Украина – США

Украина – США

Украина – США

Украина – США

Украина – США

Украинцы достаточно нервно начали игру. Мандраж и волнение в действиях "желто-синих" привели к простым ошибкам и неуверенности. Тем не менее, на 26-й минуте именно наши ребята открыли счет в матче. Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили отличной вертикальной передачей вывел на ворота своего одноклубника Сергея Булецу, который расстрелял кипера американцев – 1:0.

Украина – США

Украина – США

Украина – США

Украина – США

Украина – США

Украина – США

Украина – США

Украина – США

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Украина на чемпионате мира U-20 по футболу: где смотреть, расписание, все подробности

"Желто-синие" недолго находились в роли лидера, уже через пять минут пропустив разящую атаку соперника, которая завершилась ударом с пяти метров по воротам Андрея Лунина.

Украина – США

Украина – США

Украина – США

Украина – США

Украина – США

Украина – США

В начале второго тайма украинцам удалось великолепно использовать стандарт: тот же Булеца отлично подал с углового, а еще один динамовец Денис Попов классно переправил мяч в нижний угол ударом головой.

После этого ребята Петракова стали играть по счету. Американцы пытались вырвать хотя бы ничью, но "желто-синие" спокойно довели матч до итоговой победы.

Украина U-20 – США U-20 2:1 (1:1, 1:0)
Голы: 1:0 – 26 Булеца, 1:1 – 32 Сервания, 2:1 – 51 Попов.
Украина U-20 – Лунин, Попов, Бондарь, Конопля, Бескоровайный, Булеца (Устименко, 75), Корниенко, Мусолитин, Хахлев (Чех, 86), Цитаишвили (Кащук, 78), Супряга.
США U-20 – Скотт, Ричардс, Дест, Глостер (Реал, 69), Деркин, Сервания (Сото, 66), Помикал, Keita, Méndez, Веа, Конрад (Ренникс, 84).
Предупреждения: Цитаишвили (9), Мусолитин (22), Méndez (50), Бондарь (60), Деркин (76).

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина понесла грандиозную потерю перед стартом молодежного чемпионата мира 2019 года.

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Место
Польша
Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
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Комментарии на сайте не модерированы
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
ФИФА не допускает игр Украины с Россией, поэтому Россия в чемпионате не играет.
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