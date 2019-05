Украина добыла красивую победу на старте чемпионата мира по футболу U-20

Сборная Украины одержала победу над командой США в стартовом матче молодежного чемпионата мира по футболу.

Команда Александра Петракова на турнире в Польше была сильнее "звездно-полосатых" – 2:1.

Украинцы достаточно нервно начали игру. Мандраж и волнение в действиях "желто-синих" привели к простым ошибкам и неуверенности. Тем не менее, на 26-й минуте именно наши ребята открыли счет в матче. Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили отличной вертикальной передачей вывел на ворота своего одноклубника Сергея Булецу, который расстрелял кипера американцев – 1:0.

Goal Ukraine. Poor defending from US. UKR 1-0 USA 30' pic.twitter.com/bIRGEkU78l

"Желто-синие" недолго находились в роли лидера, уже через пять минут пропустив разящую атаку соперника, которая завершилась ударом с пяти метров по воротам Андрея Лунина.

GOAL USA! Gorgeous team goal from U.S. for the equalizer. @brandonservania with the final touch. UKR 1-1 USA 35' pic.twitter.com/q7uBf8Gfkm