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5:0! Украина добыла фантастическую победу в отборе Евро-2020

5:0! Украина добыла фантастическую победу в отборе Евро-2020
Поединок 3-го тура прошел на переполненной "Арене Львов"
16тЧитать материал на украинском

Сборная Украины по футболу в матче 3-го тура квалификации чемпионата Европы-2020 обыграла команду Сербии. Встреча на "Арене Львов" завершилась со счетом 5:0.

С первых секунд Украина завладела инициативой. Цыганков и Яремчук пытались обострить ситуацию, но до реальной опасности дела не дошло. Сербы ответили серьезными выпадами, где Александар Прийович мог серьезно огорчить переполненые трибуны во Львове.

Сербская команда старалась играть очень просто, средним, длинным пасом выискивать своих латералей. Костич и Гачинович размещались очень высоко и именно их пытаются использовать защитники.

Украина - Сербия

Украина - Сербия

ФФУ

Было видно, что украинцы готовы к такому развитию событий и такая модель игры не стала для них неожиданностью. Как только мяч появлялся у соперника, мы организованно защищались.

Украина демонстрировала качественный комбинационный футбол. Мяч практически не задерживался в центральном круге. То одна, то другая команда быстро переходит от обороны в атаку.

И если первый такой наш выпад завершился мощным, но холостым ударом Коноплянки, который с трудом отбил Дмитрович, то две следующие атаки стали настоящим бенефисом Виктора Цыганкова.

С интервалом в две минуты лидер "Динамо" просто похоронил соперника. На 26-й минуте Караваев прошел по правому флангу и отпасовал в центр штрафной на Виктора, а тот точным ударом в касание пробил в угол ворот - 1:0.

А на 28-й минуте Роман Яремчук навязал борьбу оппоненту, мяч отскочил к Виктору и тот шедеврально пробил метров с 22, закрутив мяч в девятку - 2:0.

"Сине-желтые" продолжали давить, не сбавляя оборотов. Сербы явно находились в нокдауне и футболисты Украины пытались этим воспользоваться.

Второй тайм начался просто фантастически. Футболисты из Украины вышли с колоссальным настроем на игру и уже на 46-й минуте сделали счет 3:0.

Руслан Малиновский идеально использовал разрыв между линиями гостей. Коноплянка в очередной раз взял игру на себя, с левого фланга сместился в центр и точно пробил в дальний угол - 3:0.

Сборная Украины продолжала показывать шикарную игру и на 59-й минуте довела счет до неприличного. Караваев получил мяч на правом фланге, вбежал в штрафную и сделал поперечную передачу на центр, где Яремчук замкнул точным ударом - 4:0.

Сербские футболисты перестроились на 4-4-2, но это им помогло слабо. Коноплянка на 74-й забил пятый гол. Евгений вновь "потянул одеяло" атаки на себя и вновь это принесло успех. Евгений прошел по флангу, ворвался в штрафную и на исполнение пробил в дальний угол.

Эта победа позволила Украине набрать 7 очков в трех играх и возглавить группу B. Свой следующий матч подопечные Андрея Шевченко проведут 10 июня на "Арене Львов" против команды Люксембурга. Начало в 21:45.

5:0! Украина добыла фантастическую победу в отборе Евро-2020

Украина – Сербия 5:0 (2:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 26 Цыганков, 2:0 – 28 Цыганков, 3:0 – 46 Коноплянка, 4:0 – 59 Яремчук, 5:0 – 75 Коноплянка.

Украина – Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев, Малиновский, Степаненко (Шепелев, 72), Цыганков, Коноплянка (Коваленко, 76), Зинченко, Яремчук (Кравец, 67).

Сербия – Дмитрович, Миленкович, Коларов, Спайич, Гачинович, Костич, Тадич, Максимович, Ляйич (Фейса, 59), Йович (Лазович, 72), Прийович (Митрович, 53).

Предупреждения: Миленкович (22), Спайич (32).

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Напомним, что в первых двух турах "сине-желтые" набрали 4 очка в первых двух турах. 22 марта украинцы сенсационно сыграли вничью (0:0) в матче против Португалии, а на 25 марта на последних секундах вырвали победу над неуступчивым Люксембургом (2:1).

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Тема
Евро-2020
Место
УкраинаЛьвов
Теги
сборная Украины по футболусборная Сербии по футболу
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Петров Игорь
Петров Игорь
...тазик с холодной водой поможет немытым,я догадываюсь как у них полыхают лапти.
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2
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Прекрасный матч! Качественный футбол, достойнейшая игра и супер-результат! Браво, сборная! Браво, Шева! Все буде Україна!!!
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коршун федот
коршун федот
Положили на лопатки Югославських москалів!
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