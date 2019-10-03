Украина – Португалия: билеты на матч аннулированы – появилось заявление ФФУ

Украинская ассоциация футбола (УАФ, бывшая ФФУ) объявила об аннуляции части билетов на суперматч отбора Евро-2020 национальной команды с действующими чемпионами Европы португальцами.

Встреча состоится в Киеве в понедельник, 14 октября, на НСК "Олимпийский". УАФ вернула в продажу более двух с половиной тысяч пропусков на игру, которые пытались перепродать.

НСК "Олимпийский" ФФУ

"В рамках программы билетного Fair Play было принято решение в дальнейшем увеличить количество партий продажи билетов, что упростит процедуру проверки и контроля их реализации и минимизирует риски выкупа пропусков перекупщиками. По результатам проверки билетов из первой партии было аннулировано 2748 единиц, приобретенных у перекупщиков. Все они переданы в свободную продажу", – говорится в заявлении УАФ.

Отметим, что пропуска на игру можно купить на сайте ticketsbox.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал согласие возглавить итальянский "Милан", выдвинув два условия.

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