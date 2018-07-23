Сборная Украины по футболу вышла в полуфинал ЧЕ U-19

Сборная Украины по футболу U-19 вышла в полуфинал чемпионата Европы-2018.

Наши футболисты в группе А обыграли сверстников из Турции со счетом 1:0, обеспечив себе выход в следующую стадию турнира с первого места в своем квартете. На восьмой минуте отличился полузащитник киевского "Динамо" Сергей Булеца.

Подопечные Александра Петракова в полуфинале Евро сыграют с командой Португалии. Матч состоится 26-го июля.

Сборная Украины, благодаря выходу в 1/2 ЧЕ, уже гарантировала себе участие в чемпионате мира 2019 среди команд U-20, который пройдет в Польше.

В матxе, который проходил параллельным курсом в группе B, сборная Франции деклассировала англичан со счетом 5:0.

Украина U-19 — Турция U-19 1:0

Гол: Булеца, 8

Украина U-19: Кучерук — Миколенко, Бондарь, Попов — Корниенко, Хахлев, Дрышлюк, Сафронов — Булеца (Ременюк, 72), Супряга (Кулаков, 90), Цитаишвили (Беляев, 61)

Турция U-19: Дадакдениз — Йылмаз, Гюней, Сануч, Четин (Каракаш, 46), Гюнеш — Гючтекин (Актас, 86), Синик (Кутуджу, 72), Октай — Ялчын, Гючлю.

Вторую пару полуфиналистов составят сборные Италии и Франции.