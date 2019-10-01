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1 октября • обновлено в 21:10
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Украина победила на чемпионате мира по мини-футболу, играя без вратаря

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Сборная Украины по мини-футболу добыла победу в первом матче группового этапа чемпионата мира, который проходит с 1 по 11 октября.

В Перте (Австралия) наша команда со счетом 3:0 обыграла Ливан, при этом единственный номинальный вратарь в составе сборной Украины был удален на 3-й минуте. Весь матч на воротах провел полевой игрок.

Следующий матч украинцы проведут 3 октября против Румынии. 5 октября состоится матч с Нигерией. В плей-офф выходят две лучшие команды группы.

Украина победила на чемпионате мира по мини-футболу, играя без вратаря

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Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины из-за бюрократических проблем в неполном составе прилетела в Австралию на чемпионат мира 2019 по мини-футболу.

Из заявленных на турнир 22 футболистов визы получили только 8 украинских спортсменов, среди которых нет голкиперов.

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Место
Австралия
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Да насрать, чушкари выпали из реальности и живут хфутболом.
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