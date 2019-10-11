Украина – Литва: смотреть онлайн обзор матча

Сборная Украины по футбола добыла очередную победу в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года.

В пятницу, 11 октября, команда Андрея Шевченко на своем поле переиграла Литву – 2:0.

Героем встречи стал хавбек итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский. На 29-й минуте встрече он красиво обыгрался с форвардом "Шахтера" Жуниором Мораесом и поразил ворота соперников ударом с семи метров.

Украина – Литва ФФУ

А на исходе часа игры удвоил преимущество "желто-синих" прямым ударом со штрафного.

Вашему внимаю обзор самых интересных моментов игры на ОСК "Металлист".

Украина – Литва – 2:0

Голы: Малиновский, 29, 58

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко назвал негативную сторону игры своей команды в матче с Литвой.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!