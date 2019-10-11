Украина – Литва: смотреть онлайн обзор матча

Сборная Украины по футбола добыла очередную победу в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года.
В пятницу, 11 октября, команда Андрея Шевченко на своем поле переиграла Литву – 2:0.
Героем встречи стал хавбек итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский. На 29-й минуте встрече он красиво обыгрался с форвардом "Шахтера" Жуниором Мораесом и поразил ворота соперников ударом с семи метров.
Украина – Литва
ФФУ
А на исходе часа игры удвоил преимущество "желто-синих" прямым ударом со штрафного.
Вашему внимаю обзор самых интересных моментов игры на ОСК "Металлист".
Украина – Литва – 2:0
Голы: Малиновский, 29, 58
Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко назвал негативную сторону игры своей команды в матче с Литвой.
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