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12 октября • обновлено в 02:24
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Украина – Литва: смотреть онлайн обзор матча

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Сборная Украины по футбола добыла очередную победу в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года.

В пятницу, 11 октября, команда Андрея Шевченко на своем поле переиграла Литву – 2:0.

Героем встречи стал хавбек итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский. На 29-й минуте встрече он красиво обыгрался с форвардом "Шахтера" Жуниором Мораесом и поразил ворота соперников ударом с семи метров.

Украина – Литва

Украина – Литва

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А на исходе часа игры удвоил преимущество "желто-синих" прямым ударом со штрафного.

Вашему внимаю обзор самых интересных моментов игры на ОСК "Металлист".

Украина – Литва – 2:0

Голы: Малиновский, 29, 58

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко назвал негативную сторону игры своей команды в матче с Литвой.

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Темы
Евро-2020 Украина – Литва
Место
Украина Харьков
Тег
Сборная Украины по футболу
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