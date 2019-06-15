Украина выиграла чемпионат мира по футболу U-20

Молодежная сборная Украины впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу U-20. Финальный матч против Южной Кореи на стадионе "Видзев" в польском Лодзе завершился со счетом 3:1.

Начало матча стало шокирующим для украинских болельщиков, которые собрались на арене, и фантастически исполнили наш гимн перед игрой.

Даниил Бескоровайный не справился с волнением и уже на 2-й минуте нарушил правила на корейце в опасной близости от нашей штрафной.

Украина - Южная Корея

Главный арбитр Исмаил Элфатх из США пенальти не увидел, но после подсказки VAR назначил 11-метровый. Андрей Лунин не угадал направление мяча - 0:1.

Забив быстрый гол азиаты перегруппировались, построив свою игру от обороны. Корейцы сразу оттягивались на свою половину, не давая разогнаться украинцам, и лишая их оперативного пространства. Нашим футболистам приходилось искать свободные зоны, что существенно тормозило атаки.

Украина - Южная Корея

Украина - Южная Корея

"Сине-желтым" очень не хватало диспетчера между средней линией поля и атакой, где за полтайма мы смогли нанести лишь один удар в створ ворот.

Невероятный шанс выпал нам на 34-й минуте. У Хахлева выбили мяч, он неожиданно отскочил к Супряге и динамовец, не растерявшись, тыкнул носком в угол - 1:1.

Украина - Южная Корея

Наши продолжили давить ошарашенных корейцев, прижав их к воротам, но забить гол до перерыва не смогли.

Зато им это удалось сделать в дебюте второго тайма. На 53-й минуте Конопля отдал острый пас на ход Супряге и форвард "Динамо", явно словивший кураж в матче, четко положил в дальний угол - 2:1.

Корейцы постепенно перехватили инициативу. На 70-й минуте после подачи углового кореец пробил точно в рамку, Лунин эффектно среагировал и перевел мяч в перекладину.

В заключительные моменты сборная Украины подсела. Остро ощущалась нехватка Попова, заработавшего удаление в матче с Италией. Южная Корея устроила настоящий штурм, а Украина огрызалась контратаками, одна из которых стала для номинальных гостей фатальной.

Цитаишвили удался шикарный спринтерский забег, после чего хавбек "Динамо" из-за штрафной ювелирным "выстрелом" в дальний угол поставил в мачте точку - 3:1.

Украина U-20 – Южная Корея U-20 3:1

Голы: 0:1 – 5, пенальти Ли Кан Ин, 1:1 – 34 Супряга, 2:1 – 52 Супряга, 3:1 – 89 Цитаишвили.

Украина U-20 – Лунин, Сафронов, Бондарь, Конопля, Бескоровайный, Хахлев (Чех, 57), Корниенко, Дришлюк, Цитаишвили, Булеца, Супряга (Сикан, 62).

Украина - Южная Корея

Украина - Южная Корея

Украина - Южная Корея

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина на ЧМ U-20 стартовала с победы над США (2:1). Во втором туре группового этапа мы сломили сопротивление аутсайдера квартета Катара – 1:0, досрочно завоевав путевку в плей-офф. В третьем туре украинцы сыграли вничью с Нигерией (1:1) и заняли итоговое первое место.

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