Украина – Люксембург: букмекеры назвали итоговый счет матча квалификации Евро-2020

Букмекерские конторы абсолютно уверены в победе сборной Украины по футболу в предстоящем матче 4-го тура квалификации чемпионата Европы-2020 против команды Люксембурга.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Люксембурга. Начало — 10 июня, в понедельник, в 21:45.

Ставки на победу украинской сборной принимаются с коэффициентом 1,10. Показатели на успех гостей достигают уровня 23. А котировки на ничейный исход равны показателю 9,50.

По мнению аналитиков, наиболее вероятен итоговый счет 2:0. На это можно поставить с показателем 5,00.

Напомним, что перед третьим туром Украина занимает первую строчку в квинтете B.

Как сообщал OBOZREVATEL, "сине-желтые" в первом туре отбора на Евро-2020 сыграли вничью (0:0) в матче против Португалии, во втором на последних секундах вырвали победу над неуступчивым Люксембургом (2:1), а в третьем со счетом 5:0 унизили Сербию.

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