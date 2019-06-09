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Украина – Люксембург: букмекеры назвали итоговый счет матча квалификации Евро-2020

1.3тЧитать материал на украинском

Букмекерские конторы абсолютно уверены в победе сборной Украины по футболу в предстоящем матче 4-го тура квалификации чемпионата Европы-2020 против команды Люксембурга.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Люксембурга. Начало — 10 июня, в понедельник, в 21:45.

Ставки на победу украинской сборной принимаются с коэффициентом 1,10. Показатели на успех гостей достигают уровня 23. А котировки на ничейный исход равны показателю 9,50.

По мнению аналитиков, наиболее вероятен итоговый счет 2:0. На это можно поставить с показателем 5,00.

Украина – Люксембург: букмекеры назвали итоговый счет матча квалификации Евро-2020

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Напомним, что перед третьим туром Украина занимает первую строчку в квинтете B.

Украина – Люксембург: букмекеры назвали итоговый счет матча квалификации Евро-2020

Как сообщал OBOZREVATEL, "сине-желтые" в первом туре отбора на Евро-2020 сыграли вничью (0:0) в матче против Португалии, во втором на последних секундах вырвали победу над неуступчивым Люксембургом (2:1), а в третьем со счетом 5:0 унизили Сербию.

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Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Тема
Евро-2020
Место
УкраинаЛьвов
Теги
сборная Украины по футболусборная Люксембурга по футболу
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