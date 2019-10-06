Украина - Литва: где смотреть ключевой матч отбора Евро-2020 - расписание трансляций

Сборная Украины по футболу в пятницу, 11 октября, проведет очередной матч отборочного турнира к Евро-2020. В Харькове подопечные Андрея Шевченко сразятся с командой Литвы.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Литва. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Увидеть ключевую встречу "желто-синих", победа в которой может гарантировать выход в финальную часть чемпионата Европы, можно будет на общенациональном канале "Украина". Кроме того, прямую трансляцию из первой столицы проведет специализированный канал "Футбол 1". Здесь показ поединка будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Также матч украинцев и литовцев покажет российский вещатель "Матч! Футбол 2".

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Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября встреча в Вильнюсе между этими же сборными завершилась в нашу пользу (3:0).

Напомним, что сборная Украины набрала 10 очков в первых четырех турах. В спаренных матчах 7/10 июня со счетом 5:0 была разгромлена Сербия, а затем минимально (1:0) обыгран Люксембург.

22 марта украинцы сенсационно сыграли вничью (0:0) в матче против Португалии, а 25 марта на последних секундах вырвали победу над неуступчивым Люксембургом (2:1).

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